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氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

異常極端冬季冰風暴 賈新興點出關鍵原因

2018-01-07 06:38聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司總監賈新興在臉書指出新氣候常態：極區暖(Warm Arctic) ，大陸冷(Cold Continents)。

他說，去年底日本的大風雪、歐洲的冬季風暴，以及年初肆虐美東的炸彈低壓。真正的稱呼是「爆發性旋生」，意指低壓中心的氣壓值在24小時內快速下降24mb，白話一點或許可以稱作「猛爆性低壓」。同時間，去年12月北極的海冰覆蓋面積也創下1979年以來的第二少紀錄，阿拉斯加出現了「烤箱」的溫度。

這些極端且異常的冬季風暴，不僅造成陸海空交通、生命財產的影響，連帶也影響到金融市場，包括原油、天然氣等價格的短期波動，他說，甚至可能影響美國今年1月的經濟數據。2014年初，這樣的論述曾出現在當年3月美國FOMC的報告中。

2014年1月6日美加的冰風暴、2009年12月至2010年美東破紀錄的降雪，以及2005年和2006年歐美、東亞的低溫酷寒事件，甚至許多國際知名媒體宣稱「小冰期將重出江湖」。他說，造成這些異常極端的冬季冰風暴事件的主要原因，是大氣的高空噴流(Jet Stream)，「南北蛇形擺盪」的更明顯所引起的。

他說，最近的研究顯示，過去幾年北極的氣溫變的異常偏暖，導致夏天的海冰融的特別多，但北美大陸地區卻在冬季連連遭受冰風暴的襲擊。這種極區暖(Warm Arctic)、大陸冷(Cold Continents)的型態，在全球暖化的助陣下或許已成為一種新的氣候常態。

賈新興說，造成異常極端的冬季冰風暴事件的主要原因，是大氣的高空噴流(Jet St...
賈新興說，造成異常極端的冬季冰風暴事件的主要原因，是大氣的高空噴流(Jet Stream)，「南北蛇形擺盪」的更明顯所引起的。圖／翻攝自賈新興臉書
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