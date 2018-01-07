全台13縣市大雨特報！明午後氣溫溜滑梯陡降

2018-01-07 06:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近影響，今天苗栗以北地區、宜蘭地區及中部山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、坍方及落石。

今天鋒面接近，明天上半天鋒面逐漸通過，各地仍有降雨的機率，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有陣雨情形，局部地區甚至有較劇烈的雷擊現象，並且有局部大雨發生的機率；下半天鋒面通過後，緊接著乾冷的空氣南下，各地氣溫將呈現溜滑梯式的下降，氣象局說，此波冷氣團的強度大約介於強烈大陸冷氣團或寒流等級。

周二至周五清晨，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，空曠地區甚至下探至7度左右，高屏及花東也可能來到11至13度左右，一定要注意保暖，尤其是有心血管疾病的民眾更要小心，農漁民請慎防寒害發生；這段期間除了南部地區外，各地高溫都不超過20度，中南部須留意日夜溫差較大。

降雨方面，周二仍有殘留水氣，因此各地仍有局部短暫雨，不過各地雨勢會慢慢緩和下來，到了周三之後各地將轉為晴到多雲、陽光露臉的天氣，只有迎風面的東半部地區及山區有零星的降雨。

周五白天起至周六冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；各地大致為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅迎東半部及北部地區有局部短暫雨。