冷吱吱！ 周一起氣溫溜滑梯 下探7度

2018-01-06 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



今年首波寒流即將來襲，周二起氣溫急降。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

今年首波寒流即將報到，中央氣象局表示，隨鋒面接近台灣，中部以北昨晚已轉濕冷，將持續發布大雨特報，明天下半天氣溫將呈溜滑梯式下降，周二清晨低溫會掉到十二度，周二深夜到周五清晨台南以北及宜蘭地區低溫下探八度，空曠地區受輻射冷卻效應影響可能掉到七度。

農委會提醒農民，水稻、果樹、蔬菜、瓜果類及花卉須做好防寒措施，減少農作物災害損失。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天上半天中部以北、宜蘭及各地山區仍持續有雨，今晚到明天上午會再有一波雨勢。溫度方面，今天北台灣仍在十八至十九度左右，中部、宜蘭及花東約廿一至廿二度，台南以南、高雄屏東則有廿二到廿四度。

陳伊秀表示，周一下半天起強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地氣溫將呈現溜滑梯式下降，周一晚上溫度還有十八至十九度，但愈晚愈冷，周二清晨中部以北、宜蘭低溫已降到十二至十三度，比前一天降四度。

陳伊秀表示，這波冷空氣影響最冷時間在周二深夜到周三清晨，及周四、周五清晨，台南以北、宜蘭地區溫度下探八至十度，台南以北及桃竹苗沿海空曠地區若受到輻射冷卻效應影響，低溫更下探七度；高屏及花東則約十一至十三度。

氣象局表示，周二各地仍有局部短暫雨，但雨勢會逐漸緩和，周三開始各地轉為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有迎風面東半部有零星降雨。冷空氣則將在周六減弱，但早晚仍偏冷、日夜溫差大，迎風面北部、東半部有局部降雨機率，其他地區天氣大致穩定。