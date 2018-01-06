真的好康？直播賣食品 抽查違規率竟百分百

2018-01-06 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



臉書直播什麼都賣，但業者透過直播販售食品，卻可能成為食安漏洞。示意圖非當事人。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

臉書直播什麼都賣，但業者透過直播販售食品，卻可能成為食安漏洞。衛福部食藥署去年啟動專案，稽查五家網紅直播拍賣業者，發現多數未登錄為食品業者；抽查十七件商品，不是標示不明確，就是未標示負責廠商等，違規率百分百。

臉書直播行銷手法多，如限時下殺或觀看人數破百加碼送，許多人爭相撿便宜，消費者卻未必有保障。喜愛在臉書直播購買海鮮的劉小姐說，曾花五千多元買蝦子，疑似在運送過程中解凍導致不新鮮，業者沒提供聯絡電話，讓她求助無門；另一位郭先生透過直播買果乾，但到貨質量不如預期，產品也沒有標示。

食藥署去年針對五家網紅直播拍賣食品的業者稽查，分別為「寶爺食代良芳嚴選」、「羽釅購物網」、「滿口香美食宅配網」、「阿榮嚴選」、「豐哥食品」，總計供貨者有八家廠商，八家廠商中僅阿榮嚴選依食藥署規定，進行食品業者登錄，其餘四家及其上游廠商皆未登錄，依食安法要求限期改善，目前所有業者皆已完成登錄。

食藥署北區管理中心科長傅映先表示，產品違規項目多是標示不明確，包含未提供標示內容物、產品含量未依照多寡標示、未標示負責廠商等。

食品業者未登錄加上產品違規率高，目前累積裁處廿一萬元，食藥署已將臉書直播拍賣食品列為高風險對象，今年將擴大稽查。

傅映先呼籲業者勿以身試法，依食安法規定，食品應標示而未標示，可依法開罰三萬到三百萬元；標示不實可開罰四萬到四百萬元，販售過期產品等更可罰最高兩億元。