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彰縣文史界搶救 鹿港龍舟賽始祖船只有龍頭完整

2018-01-06 21:56聯合報 記者簡慧珍╱即時報導

彰化縣鹿港龍舟賽的始祖船「鹿港青商號」，本月4日被大卸八塊，鹿港文史工作者發動搶救，鎮民代表會主席許志宏介入處理，保住龍頭，但龍身船體被拆解成木板，無法重組。文化局長陳文彬今天說，如果地方願意再捐出，歷史建築福興穀倉可供永久保存和展覽。

許志宏與小鎮文化資產管理公司執行長許書基等人，在拆除工程包商倉庫找到「鹿港青商號」，因拆解過程船體被強力擠壓，木板有碎裂痕跡，不可能組裝成船，龍頭與龍頸則尚稱完整，許志宏等人要求鎮公所妥善保管。

許志宏說，民國69年鹿港青商會舉辦鹿港慶端陽的龍舟競渡等活動，相當成功，開創鹿港傳統文化觀光風氣。第一艘龍舟雖不是古蹟，但具有特殊的歷史意義，值得保存，讓民眾和後代子孫了解鹿港觀光發展的起源；龍船拆了，剩下龍頭，鎮代會將盡力保存殘餘木構件。

陳文彬說，鹿港青商號船齡近40年，沒被指定為文化資產，卻有豐富的文化象徵意義，文化局規畫福興穀倉作為歷史博物館，收藏彰化縣各種歷史文物，如果地方人士願捐出鹿港青商號的龍頭，文化局會就近放在福興穀倉成為典藏品。

鹿港鎮長黃振彥透過主任秘書對外回應，處理鹿港青商號的程序符合規定，但目睹鹿港青商號被解體的民眾，引述鹿港鎮第一屆鹿港慶端陽活動創辦人兼龍舟監造人蔡崇熙的談話，向聯合報投書指出，把戶外展示多年但缺乏養護的始祖船當廢材鋸斷丟棄，顯示官方漠視傳統文化。

彰化縣鹿港龍舟賽始祖船被支解，鎮代會主席許志宏在包商工廠外找到龍頭。圖／許志宏提...
彰化縣鹿港龍舟賽始祖船被支解，鎮代會主席許志宏在包商工廠外找到龍頭。圖／許志宏提供
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