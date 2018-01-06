彰縣文史界搶救 鹿港龍舟賽始祖船只有龍頭完整

2018-01-06 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡慧珍 ╱即時報導



彰化縣鹿港龍舟賽的始祖船「鹿港青商號」，本月4日被大卸八塊，鹿港文史工作者發動搶救，鎮民代表會主席許志宏介入處理，保住龍頭，但龍身船體被拆解成木板，無法重組。文化局長陳文彬今天說，如果地方願意再捐出，歷史建築福興穀倉可供永久保存和展覽。

許志宏與小鎮文化資產管理公司執行長許書基等人，在拆除工程包商倉庫找到「鹿港青商號」，因拆解過程船體被強力擠壓，木板有碎裂痕跡，不可能組裝成船，龍頭與龍頸則尚稱完整，許志宏等人要求鎮公所妥善保管。

許志宏說，民國69年鹿港青商會舉辦鹿港慶端陽的龍舟競渡等活動，相當成功，開創鹿港傳統文化觀光風氣。第一艘龍舟雖不是古蹟，但具有特殊的歷史意義，值得保存，讓民眾和後代子孫了解鹿港觀光發展的起源；龍船拆了，剩下龍頭，鎮代會將盡力保存殘餘木構件。

陳文彬說，鹿港青商號船齡近40年，沒被指定為文化資產，卻有豐富的文化象徵意義，文化局規畫福興穀倉作為歷史博物館，收藏彰化縣各種歷史文物，如果地方人士願捐出鹿港青商號的龍頭，文化局會就近放在福興穀倉成為典藏品。