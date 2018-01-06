直播拍賣食品好便宜？小心誤觸食安地雷

2018-01-06 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



臉書直播什麼都賣，限時下殺或是觀看人數破百就加碼送的行銷手法，讓民眾爭相撿便宜，也充斥許多業者在上頭販賣食品。食藥署公布去年度網紅販賣食品稽查結果，針對五家網紅直播拍賣業者，抽驗其販售食品，發現統統不合格；不僅如此，網紅根本沒有進行食品業者登錄。食藥署目前已累積裁處廿一萬元，並將臉書直播拍賣食品列為高風險對象，今年將擴大稽查。

食品藥物管理署去年針對五家網紅，於臉書直播販售食品的業者進行稽查，分別是「寶爺食代良芳嚴選」、「羽釅購物網」、「滿口香美食宅配網」、「阿榮嚴選」、「豐哥食品」，但這五家業者販售抽驗的十七件產品統統不合格，違規率達到百分之百，臉書直播販售食品，儼然成為食安漏洞。

食藥署北區管理中心科長傅映先表示，業者違規項目多數是標示不明確，包含未提供標示內容物、產品含量未依照多寡標示、未標示負責廠商等，且上述五家業者於臉書直播上販售食品，僅阿榮嚴選進行食品業者登錄，其餘四家以及其上游廠商統統都沒有登錄，依食安法先要求限期改善，目前所有業者皆已完成登錄。

喜愛在臉書直播購買海鮮的劉姓女子表示，曾經有一次花五千多元購買蝦子，煮熟後蝦子有些臭味，疑似在運送過程中提前解凍，業者未在產品包裝上標明電話，由於她購買太多家的產品，也忘記是在哪一個直播平台購買，最後自認倒霉。

另一位郭姓消費者先前曾購買果乾，但到貨量不如預期，產品也沒有任何標示，因價格便宜未追究。