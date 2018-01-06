健康的人未必要檢測基因 醫師建議這群人才須考慮

2018-01-06 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美國女星安潔莉娜裘莉2013年自曝帶有變異基因BRICA1，因罹患乳癌、卵巢癌的機會高，進而預防性切除雙側乳房，引起國際廣泛討論。其實，醫師指出，即使帶有特定遺傳基因，也未必會罹病，建議有家族史、曾得過癌症或免疫力較差經常生病等高風險群才考慮作基因檢測，如發現變異基因，透過調整生活型態即可預防疾病發生。

安法診所今天舉辦「做基因的智者」座談會，副院長吳凱茹指出，隨著人體基因體計畫的完成，人類基因密碼可被完整解讀，能經由檢測特定的單核苷酸多型性（SNP）瞭解自己是否有較高的風險罹患特定疾病。

基因決定人們的膚色、髮色、眼睛顏色與體型等，不少人將遺傳視為宿命、無法改變，但其實，已有許多證據指出，調整外在環境、營養攝取、生活習慣等，基因的表現能被改變，因此，帶有特定遺傳基因並不必然會生病，更重要的是與專業醫師討論如何據以修正生活型態。

提到裘莉的例子，吳凱茹說，若檢出帶有BRICA1基因，不必然一定會發生乳癌，未必要立即切除健康的器官，切與不切，得綜合評估是否有家族史或有大大提高風險的環境因子，如生活中經常接觸香水、指甲油、各式塑化劑等。