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親近文字 張大春連結人生經驗說文解字

2018-01-06 19:19中央社 台北6日電

作家張大春6日在台北敏隆講堂以「見字如見故人來：談中文字的魅力」為題發表演說，和...
作家張大春6日在台北敏隆講堂以「見字如見故人來：談中文字的魅力」為題發表演說，和與會民眾一同透過說文解字，尋找及揣摩文字寓意及古人用意。中央社
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作家張大春近年來成了不怕說反話的一號大砲人物，他也持續說文解字，把文字當故事說。他說，將文字和人生經驗連結，能啟發親近文字，而「識字就是認識自己」。

作家張大春（右）6日在台北敏隆講堂以「見字如見故人來：談中文字的魅力」為題發表演...
作家張大春（右）6日在台北敏隆講堂以「見字如見故人來：談中文字的魅力」為題發表演說，吸引大批民眾參與，場內座無虛席。中央社
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張大春今天應邀到敏隆講堂演講「見字如見故人來：談中文字的魅力」，他繼「認得幾個字」、「送給孩子的字」，不斷向文字提問，持續在「讀者文摘」執筆字詞辯正專欄幾年後，決定將人生經驗摻入，把字活化，他寫與字詞有關的散文，1月底將集結出書。

例如「酒」這個字，酉是10月，代表熟而老。張大春講起酒有關的人生經驗，是念中文系大一時，一群新鮮人夜裡在樹下拿著當時流行的500cc木瓜牛奶玻璃杯飲酒，回宿舍已喝得很茫，隔天才留意到杯裡2/3高度滿是落花。

他的同學說：「這是我們的青春啊！」口氣虔誠自信，令張大春至今難忘。

而新書「見字如來」認識「酒」字篇章，以北宋一群酒豪的飲酒態度，解釋古人純粹以飲酒體驗為唯一目的，還發展出「鬼飲」、「了飲」、「鶴飲」等等不同飲酒的姿態。

字如人生，人與字相逢，與文字有了情感。張大春表示，書寫，最重要的就是對生活經驗的感受力，把字活化，讓文字與人生得以疏通聯結，成為國民思維的一部分，便能啟發親近文字的能力。

「見字如見故人來，見字如見自己的生命故事、見字如見青春來、見字如見眾生來。」60歲的張大春說。

他曾批評桃園機場機場賦、自自冉冉春聯等，在教科書調降文言文比例之爭，雖未直接介入辯論，但批評其他作家的發言，硝煙味重。而他持續研究字詞、寫字，日前在台北首度舉辦個人書法展。

張大春桃園機場文言文

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