教育部預告廢止青年中心 救國團：有可續經營之依據

2018-01-06 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



媒體報導，教育部預告廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」。對此，救國團表示，發展觀光條例中，包括救國團青年活動中心等在內的住宿類型，有經營至114年2月之落日條款，給予10年之緩衝期，青年活動中心仍應有可繼續經營之依據。

救國團表示，救國團青年活動中心係依政府指示，由救國團設置，以協助政府解決青少年問題。由於青年活動中心服務對象以青年學生為主，故後來行政院乃指示以教育部為目的事業主管機關。

至青年活動中心管理辦法早於91年扁政府時期即報經內政部准予備查在案，訂定辦法管理，是為住宿者或使用者的安全而納入規範，並非有自外於消防公安法規以外之特權。

救國團青年活動中心迄今均合法經營，且為全國各級學校青年學生及社團辦理各類活動的安全場所，包括學校師生幹部訓練，青年學生休閒活動，公民訓練，童軍活動，戶外體驗教育，露營活動等等，各類建物之公安消安及保險等皆符合政府法規規定，對於擴大青年休閒活動及地方經濟發展，在地居民就業均有諸多貢獻。

後來發展觀光條例第24條第3項規定刪除，對象所及包含國軍英雄館、教師會館，及勞工中心等十種不同類型在內，非僅救國團青年活動中心，惟同時，另以第70條之2予以補充規定，有經營至114年2月之落日條款，給予10年之緩衝期，青年活動中心仍應有可繼續經營之依據。

此外， 劍潭活動中心使用執照係宿舍，並無安養2字，且該中心附設之終身學習中心已正式停辦。同時救國團已決定不再參加國際旅展。