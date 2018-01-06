民憂換藥影響藥效 健保署初檢8類過關

2018-01-06 13:21 中央社 台北6日電



近年有醫院大規模換藥引發爭議，為確保原廠藥、學名藥藥效相同，健保署針對三高藥品、安眠藥等健保常用藥進行監測，檢驗結果日前出爐，8大類藥品、146項健保藥品通通過關。

近年健保藥品多次遭砍價，外界質疑有醫院為了成本考量，改用價格較低的學名藥，患者用藥品質恐受影響，衛生福利部中央健康保險署民國105年底進行「藥品品質監測計畫」，針對8大類健保藥品進行檢驗。

健保署醫審及藥材組專門委員專門委員黃兆杰今天受訪時表示，這次檢驗的藥品包括藥品用量大、使用風險較高以及曾有民眾對品質提出疑慮的藥品，包括降血壓、降血脂、血糖、兩種抗生素、血管擴張劑、抗凝血劑、安眠藥等8類、共146項藥品。

黃兆杰說，這項計畫主要是抽樣原廠藥及學名藥，檢驗「溶離度」、「均一度」及「含量」，確保藥品主成分是否足夠，以及藥物進入體內後，崩散釋出有效成分的情形。

初步檢驗結果發現5類藥品有疑義，轉由食藥署實地到藥廠進行抽檢、複驗，監測結果去年12月底正式出爐，146項藥品中除了1款舌下含片已經停售，其餘含量都符合規定。

健保署長李伯璋受訪時指出，健保給付的藥品多達1萬6000多種，有些學名藥因價格低，患者會擔心藥效不如原廠藥，但「醫師不是神農氏」，不可能所有藥都吃過，因此，患者用藥時，如果有發現藥品的藥效有差，應立即向醫師反映。

為強化藥品品質，健保署正在建立「藥效不等通報機制」，醫師若接獲患者反映藥效有異，開藥時就能直接通報，要是很多醫師都反映同一款藥品藥效不佳，食藥署就能有所依據，進行進一步評估、調查及化驗，保障藥品品質，全新通報機制最快1月底就能上路。