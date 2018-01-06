166公尺佛彩像 桃園巨蛋亮相

2018-01-06 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張裕珍 ／桃園報導



166公尺長、72.5公尺寬的世紀大佛畫，今天起一連兩天在桃園巨蛋展出，歡迎參觀。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

禪畫藝術家洪啟嵩歷時15年籌備，獨立完成166公尺長、72.5公尺寬世紀大佛畫，畫作面積比24個籃球場還要大，號稱人類史上最大佛像畫作，今天下午巨型畫作首度曝光，一連兩天在桃園巨蛋進行描金開筆大典，曠世鉅作讓人嘆為觀止。

洪啟嵩過去曾受邀在台北車站，替台北漢字文化節揮毫寫下27公尺寬、38公尺長的巨「龍」字。因有感阿富汗巴米揚大佛17年前遭炸毀，他決定創作巨型佛像畫作，紀念被毀的巴米揚大佛，希望佛陀和平精神永存人間，也藉此祈願人間千年怨仇糾結，在大佛慈目下和解。