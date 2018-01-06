社會變老！銀髮商機湧現 全聯夯商品成人尿布榜上有名

2018-01-06 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



高齡化社會的來臨，熱賣商品也起變化，全聯發表2017年度消費趨勢發現，銀髮照護商機湧現，成人尿布銷售量正式超越嬰兒尿布，而且染髮霜與成人奶粉等商品銷售成績也相當亮眼。

根據內政部統計處資料，2017年新生兒的出生數可能跌破20萬，且目前已有6成8的縣市老人比小孩還多，國發會更推估2026年時台灣將成為「超高齡社會」。全聯表示，相關現況也反應在銷售數據上，2017年全聯的成人尿布銷售量正式超越嬰兒尿布呈現黃金交叉，年成長率約5%，好比包大人成人紙尿褲 、利清爽替換式紙尿片都是消費者常購買的品項。

除了尿布之外，也帶動染髮霜與成人奶粉的銷量。另外，像是強調添加了軟骨素與葡萄糖胺等針對銀髮族所研發的雀巢金克寧銀養奶粉高鈣雙效配方也衝出了年成長1成的好業績。

此外，全聯也發現，現代人過於忙碌，用眼過度的隱憂，使得眼睛保健品的業績高達2位數成長；強調高機能的飲品、口腔保健品與洗髮機成長力也很強大；少子化關係，民眾對毛小孩更是疼愛有加，知名大廠飼料業績也激增。