今明兩天全台有雨 下周一起氣溫溜滑梯

2018-01-06 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



東北季風及南方雲系影響，今天北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，各地有局部短暫雨。天氣風險公司分析師廖于霆表示，這幾天大家最關注的氣象新聞就是寒流將要報到，但其實今天、明天冷空氣還沒南下，主要是東北風配合從大陸地區來的水氣，造成全台都有降雨，雖然雨勢不大，但一陣一陣的降雨時間較長，多少對周末的行程安排會有影響。

氣溫方面，他說，全台各地低溫在16-17度之間，明天台灣附近的水氣將會更多，各地降雨機會更高，降雨時間也比周六更長，明天的天氣會比今天更加惡化，氣溫倒是略回升1到2度，低溫在17-18度之間。

他說，因為明晚至下周一上午通過的這波鋒面結構較佳，預期西半部都會有明顯降雨機會，鋒面下周一通過後，冷空氣明顯南下，北部從下周一約13度一路下降，下周二低溫10度、下周三10度，下周四到下周五達到9度；中部地區下周一約15度，下周二約12度，下周三約9度，下週四、週五8度；南部地區下周一約17度、下周二至下周三約13度、下周四11度、下周五10度。其中下周一到下周三較偏濕冷，下周三下半天之後會轉為乾冷。

他提醒，因為下周氣溫降得比較低，要先做好防寒措施。以上言論僅提供學術討論之用，氣象預報應以氣象局為準。