鄭明典：南部不是不會冷 只是時候未到

2018-01-06 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書解析冷空氣的來源，他表示，先開始移動的是一團由中亞延伸到東亞的冷空氣，這是由西往東移動的冷空氣，這股冷空氣沿青藏高原北側移動，然後轉由高原東麓南下。稍後，另一個冷高壓帶著冷空氣由北方經西伯利亞東側直皆南下，兩股冷空氣堆積接力，所以這一波冷氣團影響的時間會拉得很長。

他說，統計上，南部民眾對低溫的反應比其他地區明顯，所以還是要強調，台灣南部不是不會冷，只是時候未到，還是要多注意天氣變化。

而冬季風暴冷颼颼，但他表示，事實是，現在北半球的確有些地方很冷，破紀錄的冷，但是也有不少地方很溫暖，比氣候平均暖很多。這是冷暖空氣南北交流明顯的現象，冷空氣南下經過的地方偏冷，暖空氣北上的地方偏暖，冷暖同時存在。這是極渦偏弱的現象，所以和全球暖化預期的趨勢一致，並沒有衝突。

氣象局說，今天東北季風及南方雲系影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，各地有局部短暫雨。