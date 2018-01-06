羅馬拼音能快速學習各國語言 她出書教撇步

2018-01-06 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



長年鑽研台語文化的台灣羅馬字協會祕書長陳金花，發現應用羅馬拼音不只能學會台語，學其他語言也變得輕而易舉，尤其政府現推動新南向政策，國人與東南亞國家人民互動增多，她親身學習證驗，以羅馬拼音學東南亞語言很快就能上手，並且能精準發音。

陳金花說，台語有音無字，很多字詞無從表達，就算以國字呈現，很多也都看不懂意思，但她接觸羅馬字後，發現應用羅馬拼音就能把台語讀準、讀懂，更深入了解台語文化之美。

掌握這個語言學習訣竅，陳金花對保存台語文興起使命感，她不只重拾書本，念到高師大台文所，去年還出版台語創意教學法專書，提供想學台語的人極實用的工具。

百餘年前外國傳教士來台宣教，就透過羅馬字書寫的聖經讓教友獲得讀書識字的機會。而長年投入教學推廣的陳金花更發現，羅馬字就像一種解開語言學習的「密碼」，使用它，不只能學會台語，學其他語言一樣適用。

她表示，羅馬拼音可以準確表達各種語音，是十分好用的語言學習工具，不只各地口音的台語、客語，各族原住民語也行，最近她用來學習越南話，一樣也通。不少具有羅馬拼音基礎的新住民，她們學台語又準又快，還反回來問她，「你們台灣人怎麼自己不學」。