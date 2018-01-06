吳德榮：明天中部以北雨勢加大 下周氣溫驟降

2018-01-06 06:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天鋒面在台灣附近，仍有中層水氣匯入，各地雲量多、有局部雨；北台灣日夜溫差小，天氣濕涼微冷。明天鋒面略北移，南台天氣好轉，氣溫回升，中部以北雨勢反而加大，需注意。

他說，下周一極地大陸氣團推動冷鋒南下，各地有雨、氣溫驟降、愈晚愈冷，北台灣沿海降至11度左右。下周二冷鋒通過，天氣由濕冷晚轉乾冷，北台灣沿海最低溫約在9、10度左右；下周三至下周六清晨極地大陸氣團籠罩，都是晴冷的天氣，白天有陽光、減緩冷空氣的影響，早晚輻射冷卻作用、則更添冷空氣的威力，氣溫會降得很低，沿海空曠地區下周四、下周五清晨，有機率降至7、8度左右。

下周六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升。他說，雖然此波極地大陸氣團帶來的最低氣溫，將岀現在下周三至下周五的清晨，但天氣已轉乾冷，故還是以下周一晚至下周二，持續濕冷，感覺上會比較冷。但都要注意保暖。

吳德榮表示，下周二3000公尺以上高山，水氣及溫度的條件比較配合，也才有降雪的機率，但時間不長、很快就轉乾。太平山等2000公尺以上的高山，雖然等到下周三、下周四低溫也會降至零度以下，但天氣已轉晴、缺乏水氣，降雪機率並不高。

下周五、下周六太平山迎風面水氣漸增，但氣溫則逐漸升回零度以上，是否來得及飄雪？他說，看來機率也不高。但模式模擬太久、不確定性太大了，需再觀察。