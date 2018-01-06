新竹水情不佳 水利署：鋒面來臨將施作「人工增雨」

2018-01-06 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



新竹地區水情不佳，從去年八月起已連續五個月降雨不如預期，水利署也在去年十二月底宣布實施一階限水，引來竹科廠商關心。水利署表示，北區水資源局已舉行第一次旱災緊急小組會議，有望於今天或明天實施人工增雨，目標是農曆春節前可穩定供水。

水利署指出，去年七月份因為颱風過境較少，七月尼伯特颱風，八月後再無颱風過境，因此降雨量也不如往年。近期台灣以東北季風為主，降雨大都集中於宜蘭及北部東北角，因此新竹地區呈現雨量偏少的情形。

水利署副署長王藝峰指出，北水局會把握這一波鋒面施作「人工增雨」，預計可能是今天或是明天，希望能夠減輕進一步限水壓力。也希望民眾「有水當思無水之苦」，共同節約用水。

水利署表示，八月至十二月間總雨量不到歷年平均雨量四成，寶山第二水庫有效蓄水量為1328萬噸，佔整體庫容不到四成五，為建庫以來同時間最低存量。目前北區水資源局已啓動跨區調度支援，由桃園地區供水每日約7.1萬噸，未來於11日起石門大圳歲修工程完成後預期可提高至9萬噸。位於頭前溪三口抗旱井也已加入供水行列，每日抽水量約每日4500噸。

北水局表示，因應第一階段限水執行，位於新竹縣、市各政府機關及國營事業，「停止使用自來水」供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

目前新竹共有三座水資源回收中心且對外提供使用於公共工程所需澆灌、沖洗及環保用水，抗旱井也請進行水質檢測及試水。新竹科學園區及經濟部工業局所管工業區工業用水量將配合減少5%，至於今年一期稻作則請新竹水利會配合延後供灌。