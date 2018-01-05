水情拉警報 中部今人工增雨

苗栗縣明德水庫蓄水率跌破兩成，上游蓄水區早已見底。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於降雨偏少，中南部水情拉起警報，苗栗縣政府建議中央盡快決定是否停灌一期稻作，以免農民蒙受損失；水利署中區水資源區今將在中部實施人工增雨，及早「搶雨」因應。

農委會農田水利處長謝勝信回應指出，目前還沒協商完畢，苗栗水稻田三月一日才會供灌，預計一月中才會決定是否停灌一期稻作，水利署仍在依降雨量評估。

苗栗永和山水庫蓄水率只剩四成二，明德水庫更跌破兩成，中港溪等水量也不足，苗栗上月廿七日已進入一階段限水。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，去年八月以來降雨量只有歷年平均的三成，明德水庫蓄水量持續下降，水庫供灌區已停供至二月底，目前每天減供民生及工業用水。由於一期稻作預計三月一日開始插秧，面臨用水吃緊，水利會成立應變小組維修水井及整理攔河堰，但更希望中央快決定是否停灌，農民才能辦理休耕，水稻育苗業者才不必在一月中下旬育苗。

新竹寶二水庫蓄水率，也降至百分之四十二，除永和山支援供水，桃園石門水庫每天支援七萬立方公尺，十一日起增為九萬立方公尺，目前竹苗都是一階限水，夜間減壓供水。

水利署中區水資源局副局長顏詒星說，中部地區昨天零星降雨，但對水庫幾無挹注。氣象預報今天下午有降雨機會，將視雲氣，在苗栗永和山、明德、台中鯉魚潭等水庫進行人工增雨，必要時請國防部協助。

南部水情也令人憂心。南區水資源局副局簡振源表示，去年八月過後，南部就沒有較大雨量，至今累積降雨量不如預期，降雨量不及歷年平均值的一半，導致水庫蓄水率持續下降，水情 「稍緊」。

台南曾文及烏山頭兩座子母水庫蓄水率降至五成五，有效總蓄水量比去年同期減少一點六億噸。

台南是水情燈號稍緊的綠燈，其他南部縣市都是正常的藍燈，但有隱憂。