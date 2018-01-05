下周三最冷 空曠地區恐探7℃

昨天全台降雨，中央氣象局預報水氣將持續影響台灣到九日，氣溫明顯轉濕涼。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

今年首波寒流下周報到，中央氣象局昨天下午下修預報溫度，認為下周二淡水、苗栗、宜蘭等地夜間就會降到十度，周三至周五清晨嘉義以北及宜蘭受輻射冷卻影響，低溫下探八度，空曠地區可能掉到七度。農委會提醒冬季水果、養殖漁業要慎防寒害。

全台氣溫明顯轉濕涼。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

氣象局預報員顏增璽表示，周日鋒面接近前全台受東北風影響，低溫十六至十八度，白天高溫仍有廿度以上。下周一鋒面通過台灣，下半天受強烈大陸冷氣團影響一路降溫，中部以北只有十五、十六度，南部近廿度。下周二起轉乾冷，周三、周四最冷，冷氣團影響四天以上，周五清晨也可能出現低溫。去年一整年台灣皆無寒流，這次台北可能降到十度以下，達寒流標準。

一位穿越路口的小女孩，趁著四面車輛停等紅燈的片刻，鬆開爺爺的手，溜著滑板車，在細雨紛飛的台北街頭自得其樂。記者杜建重／攝影 分享 facebook

顏增璽指出，下周日、一北部及東北部局部有大雨的機會，若水氣配合，玉山在下周二有機會降雪。下周五全台白天會回到廿度以上較舒適的天氣。

農委會則提醒農民，蜜棗、蓮霧、鳳梨、小番茄須做好防寒措施。高雄農改場副研究員陳思如表示，兩年前的霸王級寒流，還沒成熟的蓮霧九成五都掉了，影響甚大，那年幾乎沒正常蓮霧可上市。

南方雲系加上東北季風，這波雨勢將持續到下周，緊接著還有寒流。記者杜建重／攝影 分享 facebook

陳思如說，溫度降到十二度以下還沒完全成熟的蓮霧就容易落果，即使掉在袋子裡也賣不出去；樹上的蓮霧表皮凍傷會有下凹的小點，持續長大就成裂果，失去價值。建議農民在寒流來臨前，在園區灑水維持蓮霧根部的濕度有助溫度穩定，但若低到六度左右，做什麼可能都沒用了。

農委會高雄區農改場研究員邱祝瑛表示，蜜棗也是春節前熱賣商品，蜜棗不怕低溫，怕的是持續下個不停的霪雨，若已可採收的蜜棗可提前採收減少損失。兩年前的霸王級寒流，漁業災損數十億元，嘉義地區近半養殖魚塭受損金額達五點三億元。全國漁會總幹事林啟滄表示，十度以下持續性低溫，淺池的虱目魚可能就受不了，熱帶魚種的石斑魚不耐寒，都須特別留意。