健康你我他／總膽固醇過高 運動飲食調節

2018-01-05 23:32 聯合報 謝純碧╱桃園市



因應公司規定，每年健檢。

體檢報告上一大串紅藍色數字，我常不在意，因能吃能喝，可應付公司規定就好。

數十年來總膽固醇指數一直是紅字，居高不下，甚至破表。我胡亂吃些紅麴、納豆等保健品；認為吃素較健康，吃飯不吃肉，結果常吃不飽，身體疲累、易怒、感冒不會好，經醫師診斷才知膽固醇過低。

健檢讓我自覺身體起了變化，開始求醫。說是更年期引起，開藥服用，定期抽血檢查。吃過藥後，皮膚起疹、心臟不適、腸胃舊疾復發、搞得失眠、反應遲鈍，工作力不從心，被老闆罵到臭頭，哭著回家。

一日，機車儀表板上亮起紅燈，該換機油了。想著，人體就像機車，要定期保養、檢測及維修！腦中憶起醫師叮嚀，當下心動就行動，先從飲食改變，要吃好油，外食不吃煎、炸、燒、烤；多吃抗氧化物，如維他命C、新鮮蔬果、堅果，並且多喝水。

工作要紓壓，睡眠充足，運動有益健康，平時不運動的我在工作空閒時拉筋、散步，每晚腳底按摩疏通穴道，再循序漸進假日爬山、騎腳踏車。回診時發現總膽固醇開始下降，開心不已，原來健康要靠自己耕耘。

膽固醇太高是身體失衡的警訊，我學會提早預防、治療。今年健康計畫就是再接再厲、持之以恆、讓總膽固醇指數有更大「退步空間」。