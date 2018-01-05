男染麻疹逛Outlet 「跨年夜在三井要當心」

2018-01-05 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



疾管署提醒，冬末及春季為麻疹好發期，若不確定是否曾感染麻疹的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體減少的青年族群，前往麻疹流行地區前，可至旅遊醫學門診評估接種需求。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

衛福部疾管署昨日公布，國內新增一名男子感染麻疹，去年12月28日發病，昨日確診。發病期間，曾於跨年夜下午5時至9時於新北市林口區三井Outlet購物，因麻疹透過空氣傳播，傳染力強，呼籲曾於上述時間出入此場所的民眾，如出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎等疑似症狀，應盡快就醫，告知接觸史。

疾管署副署長莊人祥指出，該名40多歲男子居住北部，近期並無出國旅遊史，因工作因素頻繁進出醫院，推估醫院為可能的感染源。去年12月28日陸續出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎、疲倦、四肢無力等症狀，1月2日出疹就醫，通報檢驗後昨日確診為麻疹，目前住院隔離治療，追蹤其接觸者共230人，包括同住家人及就醫相關接觸者等，尚未有人出現疑似症狀，預計追蹤觀察至本月18日。

檢驗發現，男子雖於兒時接種過麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，體內帶有抗體，但可能因此次感染病毒量較多，再次感染。統計國內去年累計6例麻疹病例，包含本次1例的國內感染及5例境外移入。

疾管署提醒，冬末及春季為麻疹好發期，如家中有年滿1歲幼兒，應至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗；若不確定是否曾感染麻疹的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，至麻疹流行地區前，可至旅遊醫學門診評估接種需求。

另若未滿1歲或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，屬於6個月以上未滿1歲的嬰兒，可於出發2周前接種1劑疫苗。