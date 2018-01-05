不只包裝食物...真空包裝 大傷口痊癒快免受苦

2018-01-05 23:27 聯合報 陳志鎧／彰濱秀傳紀念醫院骨科部主治醫師



病人蜂窩性組織炎合併壞死性筋膜炎與皮膚缺損，進行負壓傷口引流，即真空包裝治療。 圖／陳志鎧醫師提供 分享 facebook

大家都知道食物「真空包裝」可以隔離感染物質，避免提早腐壞，真空包裝用在大範圍與慢性傷口治療，也有異曲同工之妙，傷口好得快，病人少受苦。

50歲王女士，被診斷有風濕免疫系統問題，服用類固醇逾十年，日前不小心跌倒，本來只是膝關節處的一個小傷口，不到3天，傷口竟蔓延成感染性的膝關節炎合併膝前皮膚大面積缺損。

她的傷口持續惡化，經轉診來門診就醫，診斷後原本建議利用大腿自由皮瓣做重建手術，但手術時間至少4小時，且她血管狀況不佳，可能影響手術成功率。另外，考量病人身體狀況，可能也不適合長時間的大手術，於是她採用微創關節鏡清創，合併負壓傷口引流系統。

負壓傷口引流系統即所謂的「真空包裝」。王女士經此治療，六周後，肉芽組織成功布滿膝蓋，接著進行腹股溝植皮手術。再過兩周，王女士已可以沖澡與社交生活，治療期縮短且減少換藥疼痛，王女士很滿意。

負壓傷口引流系統的傷口照護方法，是藉由海綿、防水護墊與真空抽吸器分隔傷口與外界。真空可以隔離感染物質，而持續的負壓能引流出發炎滲液，成功促成傷口組織的快速消腫、癒合。

圖1：傷口真空包裝處理步驟。 圖／陳志鎧醫師提供 分享 facebook

實際步驟（圖1）:

● 第一步：將孔洞海綿平放在傷口上，與傷口邊緣貼齊。

● 第二步：以防水透明膠膜平鋪在海綿與周邊皮膚上，盡量不要有皺褶，以免有壓瘡的產生。

● 第三步：在膠膜上剪出一個五十元硬幣大小的洞，將抽吸管覆蓋並黏到此孔洞上。

● 第四步：啟動真空引流裝置。

「真空包裝」除了有助傷口癒合的優點，對照護者也方便許多：不像傳統換藥，須每日更換紗布，只要在急性滲液期，密集的3至5天更換一次海綿，之後就只需每周回門診更換即可。

圖2：正確處理步驟及治療機轉。 圖／陳志鎧醫師提供 分享 facebook

真空傷口引流裝置，透過正確處理步驟及治療機轉（圖2），除了不用密集換藥外，比較方便，還有許多優點：

● 隔絕傷口與外界感染物質與自由基的交流，減少再次感染機會。

● 有效引流傷口滲出液與感染物質，減少組織水腫的發生。

● 維持傷口適洽的濕度，減少疤痕的生成。

● 維持傷口邊緣的緊緻，避免傷口的擴大。

● 與傳統紗布換藥相比，可增加1.63倍的傷口增長速（63.3%：103.4%）。

不少長期臥床致慢性褥瘡的患者，在使用負壓傷口引流系統治療後，也都有良好預後，對於糖尿病足的照護，急性傷口的消腫，降低疤痕的生成，都有非常不錯的效果。

陳志鎧。 圖／陳志鎧醫師提供 分享 facebook

雖然有文獻提到，只要傷口好壞組織的比例是8：2，那兩成不好的傷口就可以靠負壓傷口處理去克服。原則上，傷口處理的第一步為徹底清創，留下最佳組織，輔以傷口真空包裝的照護，才有最大療效。

真空傷口的處理，不因大小深淺而有所限制，但小而淺的傷口，使用真空處理似乎是殺雞用牛刀。比較困難的，尤其是靠近關節或肛門處的傷口若採取真空包裝治療，靠近關節處，必須貼的「真空」又不影響患者活動；靠近肛門口，則是小心不要把排泄物給封住，或引流進傷口，以上都考驗處理傷口的經驗與技巧。

當然，傷口照護的成功與否，除了倚靠日益精進的醫療儀器外，更需要醫師與患者對於傷口照護的認知與共識，耐心亦是對付困難傷口的重要祕訣。