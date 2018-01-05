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今彩539開獎 獎號：17、04、12...

2018-01-05 21:35中央社 台北 5日電

今彩539第107005期開獎，中獎號碼17、04、12、30、08。3星彩中獎號碼283，4星彩中獎號碼2648。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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