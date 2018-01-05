「綠薯條」又來了！ 南市衛生局在麥當勞查獲

2018-01-05 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市衛生局在麥當勞民族店查獲綠薯條。圖/衛生局提供 分享 facebook

台南市之前查獲摩斯漢堡販售「綠薯條」，衛生局今天又接獲檢舉，指麥當勞也有綠薯條，經前往民族路上的麥當勞，果然發現有兩個批號的薯條有問題，已經要求下架。

台南市衛生局表示，近日不僅台南發現綠薯條，彰化也有孕婦在麥當勞吃到發芽的綠薯條，目前了解薯條的供應商在桃園，將行文給桃園衛生局，前往稽查。

店方則表示，薯條都是由總公司配送， 不清楚為什麼會出現綠薯條; 業者並在衛生局稽查人員的要求下， 致電總公司反映此一問題。

有民眾在臉書粉團「爆料公社」上指稱在民族路的麥當勞吃到綠薯條，衛生局下午隨即前往該店稽查，拆箱發現有效日期「2018年7月9日」及「2018年7月10日」等兩批號的薯條，部分表皮出現綠色情形，由於未具原有良好色澤，已不符合一般食品衛生標準規定，該局責令業者暫停販售問題薯條，並加強自主管理。

衛生局表示，依照食品安全衛生管理法第17條規定，販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準。又依一般食品衛生標準，食品不得有腐敗、不良變色、異臭、異味、污染、發霉或含有異物、寄生蟲。若有不良變色，經令業者限期改正，屆期未改正，可處罰3萬至300萬元。

衛生局提醒民眾，馬鈴薯若發芽或芽眼及芽根變綠，整顆馬鈴薯可能已產生茄鹼，建議民眾避免一次購買大量的馬鈴薯；保存時，宜置於低溫、無直射陽光照射的地方，以防止發芽；倘一旦發芽就不宜食用。