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北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

影／台鐵推新口味便當 泰式和五行蔬食嚐鮮

2018-01-05 18:02聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

台鐵開賣兩種新口味便當，泰式和五行蔬食便當，不過要價可不低，泰式口味三種主菜150元。不過台鐵表示一個便當成本超過100元，新口味希望帶給民眾新年新氣象。

台鐵開賣創新口味的「泰式料理便當」。記者陳煜彬／攝影
台鐵開賣創新口味的「泰式料理便當」。記者陳煜彬／攝影
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便當台鐵

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