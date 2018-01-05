影／台鐵推新口味便當 泰式和五行蔬食嚐鮮

2018-01-05 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



台鐵開賣兩種新口味便當，泰式和五行蔬食便當，不過要價可不低，泰式口味三種主菜150元。不過台鐵表示一個便當成本超過100元，新口味希望帶給民眾新年新氣象。