勤勞防曬為什麼臉上還是斑斑點點？ 醫師這麼說

2018-01-05 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



保養品牌蒂瑪娜（TeMana）推出全新「諾麗極淨晶鑽系列」。 慕立達/提供 分享 facebook

長期以來，什麼是台灣女生美容頭號大敵？答案是：「斑點」。根據調查，台灣女性高達近八成都會在意斑點困擾，尤其40歲以上的人居多。但，關於斑點的預防，除了平日需留意紫外線的攻擊外，根據美商慕立達的最新研究還發現，隨著年齡、糖化等因素，也會導致斑點大量形成。

北醫美容醫學中心主任張宜菁進一步指出，近年隨著國人飲食習慣改變，精緻化飲食也會加速糖化造成的老化，不分年齡越趨成長。想要預防斑點，張宜菁建議，平時除了防曬，也應該矯正飲食，減少糖攝取，多吃維生素C、Ｅ的水果，以及蔬菜，少吃油炸類食物，並選用高抗氧化，含抗自由基成分的天然保養品作為補強，是最能幫助減緩黑斑產生的方法。

美商慕立達旗下保養品牌蒂瑪娜（TeMana）推出全新「諾麗極淨晶鑽系列」，以有「果中之王」美稱的諾麗果，其諾麗種籽萃取精華作為主成分，因其研究發現，諾麗種籽萃取精華可以幫助減緩因年齡、糖化等因素所形成的黑斑。

而蒂瑪娜（TeMana）的全球代言人還是台灣女星李詠嫻，她特別分享，每天都會使用晶鑽亮白夜間修護智慧乳霜，另外每周還會使用二次晶鑽瞬效美白面膜，且尤其喜愛諾麗極淨晶鑽系列產品中所含有的淡淡玫瑰香氛，保養同時還可以放鬆身心。