流感及重症病人增需用血 今台北捐血中心「最缺血」

2018-01-05 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



台捐血中心血液庫存量僅剩4.2天，其中最缺Ｏ型血。圖／台北捐血中心提供 分享 facebook

台北捐血中心拉警報，血液用量全台最高，但血液庫存量僅剩4.2天，仍缺5500袋血才能拉至安全庫存標準7天。台北捐血中心目前在新竹、台中、台南、高雄共5處捐血中心中「最缺血」，近期正值流感及重症病人增加急需用血，呼籲民眾挽袖熱捐。

台北捐血中心企劃課長陳雅雯表示，因近期流感及重症病人增加，醫療用血需求提高，加上元旦連假3天假期，天氣陰雨綿綿及空氣品質不佳，影響民眾出門捐血意願。目前台北捐血中心平均血液庫存量為4.2天，其中O型僅剩3.2天、A型及AB型血僅剩4.6天、B型血剩5.7天，以O型血最缺。

陳雅雯說，台北捐血中心主要供應北北基、宜蘭、花蓮、金馬地區醫療用血，每天平均應捐入1973袋血才能達供需平衡，平日如天氣好，周六、周日等假日，一日平均可捐入約3000多袋，但元旦假期間因天氣冷等原因，一日平均僅1000多袋，整體來說，距離7天以上的安全庫存目標量仍差5500袋。

陳雅雯說，今日起又逢濕冷下雨，可能影響民眾出門捐血意願，但台北捐血中心供應醫療用血，一日約需973袋，憂心醫療用血不足，緊急呼籲熱心民眾能就近至各捐血點捐血，歡迎民眾來電02-28971600詢問，或上台北捐血中心網站查詢最新捐血資訊