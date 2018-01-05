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勾起創傷 去年十大新聞事件影響民眾心理健康

2018-01-05 11:51聯合報 記者黃安琪╱即時報導

中華民國諮商心理師公會全聯會今日發布「2017年影響國人心理健康十大新聞」。記者...
中華民國諮商心理師公會全聯會今日發布「2017年影響國人心理健康十大新聞」。記者黃安琪／攝影
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過去一年新聞事件中，對民眾心理健康造成最大影響的新聞，經由近千位民眾票選，第一名為「女作家抑鬱輕生」，引發社會高度關注；但校園傷人與輕生事件也不在少數，包含第二名的「台大潑酸事件」與第五名的「北一女新生跳樓」，暴露優等生面臨的心理壓力與當前校園需加強心理衛生輔導。

中華民國諮商心理師公會全聯會今日舉辦2107年十大「心聞」票選結果發布會，由949位民眾及502位諮商心理師票選，選出去年影響國人心理健康的十大新聞，依序為，女作家抑鬱輕生、台大潑酸事件、一例一休衝擊、同婚釋憲、北一女新生跳樓身亡、台灣民眾憂鬱比率高、傅達仁推動安樂死合法化、長照法三讀通過、齊柏林墜機身亡與妙禪信徒募資供養。

諮商心理師公會全聯會理事長徐西森表示，今年十大新聞可區分為公共政策、社會關注與個人心理健康三層面。值得注意，十大新聞中，就包含3件校園青少年輕生與傷人事件，不僅凸顯校園安全、青少年性教育與親子關係等問題，也顯現校園心理衛生工作尤須加強。

台南市諮商心理師公會理事長黃雅羚說，今年第一名影響民眾甚大的女作家抑鬱輕生事件，獲得近7成民眾票選。林奕含給了很多人面對塵封已久創傷的勇氣，因平常沒管道訴說，說了也擔心後果，顯現青少年的懵懂、愛慕和性觀念仍有模糊地帶，更涉及師生關係。除應加強性教育也應將親子關係做到談話、分享、交流、發問和好奇，而非直接灌輸一個絕對價值觀。

至於校園傷人及輕生事件，諮商心理師公會全聯會理事胡延薇說，這些事件顯現在學校當中名列前茅的優等生，當學習或志向不符合父母期待時，經常會先以試探方式探詢父母態度，但部份父母若希望孩子照著期待走，孩子就會壓抑情緒，當壓抑到一定程度可能爆發，釀成自我傷害的悲劇。

胡延薇說，不僅家長對子女的照護型態需要改變，校園也應加強心理健康衛生，如以活潑、科技化的方式舉辦心理衛生活動、校園心理健康票選活動，並加強推動同儕支持系統、及校園輔導工作與社區的橫向連結，連結至社區精神醫療等。

●2017年影響國人心理健康十大新聞

1、女作家抑鬱輕生，引發社會大眾關注，避免悲劇再發生。

（民眾票選 69.5％ 諮商心理師票選86.5 ％ ）

2、台大宿舍命案，籲重視情感與情緒教育。

（民眾票選62.3 ％ 諮商心理師票選80.4 ％ ）

3、一例一休衝擊 ，民眾及企業皆需調整適應。

（民眾票選56.7 ％ 諮商心理師票選 64.1 ％ ）

4、同婚釋憲，大法官認為，我國現行法律未保障同性婚姻屬違憲，有關機關應研擬修法，讓同性伴侶也有合法結婚登記權利。

（民眾票選56.5 ％ 諮商心理師票選76.4 ％ ）

5、北一女新生跳樓亡 ，繪本寫心聲「蚊子的世界沒分數」。

（民眾票選45.1 ％ 諮商心理師票選 52.4 ％ ）

6、台灣民眾憂鬱比率高，六都民眾的憂鬱程度無顯著差異，鼓勵尋求心理專業協助。

（民眾票選 40.4 ％ 諮商心理師票選38.7 ％ ）

7、傅達仁推動安樂死合法化。

（民眾票選37.2 ％ 諮商心理師票選 35.3 ％ ）

8、《長照法》三讀通過，施行兩年後進行檢討，以因應逐年增加的長照需求。

（民眾票選 36.1 ％ 諮商心理師票選44 ％ ）

9、齊柏林《看見台灣2》勘景墜機身亡，紀錄片影響台灣深遠，各界感到相當惋惜。

（民眾票選36 ％ 諮商心理師票選29.6 ％ ）

10、妙禪信徒募資供養，引發社會各界不同的意見。

（民眾票選35.8％ 諮商心理師票選 46.8％ ）

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