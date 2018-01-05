避免心血管疾病 中華郵政舉辦健康講座

2018-01-05 12:11 中央社 新北5日電



入冬最強冷空氣將報到，中華郵政公司今天在新北市舉辦健康講座，分享中老年人冬季保養如何預防心血管疾病。中華郵政董事長王國材呼籲銀髮族做個「健康又帥的老人」。

中華郵政公司為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，1月5日到3月31日在全台灣19個郵局，分別舉辦「中華郵政不老運動─銀髮健康百分百」活動，首場活動今天在新北市三重區社教館舉行，包含健康講座、健康檢測、春聯揮毫、剪紙、按摩及趣味遊戲。

王國材表示，期盼藉由這項活動，增進長者健康知識，共享樂齡生活。他同時呼籲銀髮族，做個「健康又帥的老人」，而政府推動長照，也是要讓民眾活出健康，健步如飛。

寒流將至，中英醫院健康推廣部主任許秉弘在健康講座中表示，心血管疾病最害怕腦中風，除控制飲食、勤於運動，不要吃太油太鹹，溫差太大要做好保暖，才可避免心血管疾病。

許秉弘指出，對於心臟比較好的食用油為橄欖油、芥花油。除了注意糖的攝取，鮭魚、南瓜、番茄等對人體是攝取營養不錯的食物。

他說，40歲以上的民眾，保持運動時口訣為「運動357」，平常每次運動30分鐘，一星期做5次，心跳加上年齡不超過170次。他也建議中高齡民眾，可以多按摩與刺激合谷穴、曲池穴、風池穴等穴道，抒解壓力。

同時，許秉弘建議，民眾要養成多喝水的習慣，飲水量為體重公斤數乘以30，就是每天喝水的cc數。