高市衛生局公布「一年死12人」 龍發堂：不公平

2018-01-04 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄龍發堂爆發法定傳染病，已被列為管制疫區。圖／報系資料照 分享 facebook

龍發堂昨天宣布暫停精障照護服務，高市衛生局今天再度出招，質疑龍發堂有管理不當與照護缺失，並指出，龍發堂一年平均死亡人數12人，死亡原因有50%以上為營養不良或「外力侵襲致死」。對此指控，龍發堂表示，衛生局公布的粗略數字不公平；死亡有疑慮者，依法通報警方相驗，若有問題，法醫也會提出質疑才合理。

市府衛生局發布新聞指出，近8年龍發堂的每年平均死亡人數12人，高於市立精神護理之家的7人近一倍；平均死亡年齡56歲，也遠低於市立精神護理之家的63歲。死亡原因有50%以上為營養不良，或「外力侵襲致死」，凸顯龍發堂管理不當與照護疏失等問題。

龍發堂表示，龍發堂堂眾年齡普遍偏高，死亡率也隨之增加，國內外研究報告顯示，精障病患因服藥因素，罹患慢性病的比率比一般人高，壽命也比較短，粗略比較數字對龍發堂不公平；若有堂眾死因有疑慮者，龍發堂依法通報警方相驗，若有問題法醫也會提出質疑才對。

針對「外力侵襲致死」說法。湖內警分局回應指出，龍發堂堂眾若死亡，年事高且常年有就醫紀錄者，通常由醫院醫師進行行政相驗，未通報警方協同處理。警方調閱近3年刑事相驗資料顯示，104年通報一起72歲堂眾在浴室跌倒受傷送醫後死亡案件；105年通報一起病患自縊死亡案；106年有一名病患在睡夢中暴斃，警方到場調查，無外力因素。此外，若有外力介入致死一定會追辦下去，不會視而不見。