C肝新藥給付新規定 愛滋C肝病患者不須跨科就醫

2018-01-04 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署指出，過去C肝新藥處方須由消化系專科醫師開立，合併有C肝的愛滋病患者，除原就診專科，還須跨科就診。去年接獲不少醫師反映執行困難，且擔心藥物交叉產生副作用。健保署修正計畫，放寬限制，今年起，有C肝的愛滋患者只需在原就診專科就醫，並由該醫師照會消化系專科醫師後，即可開立處方，不須再跨科看診。

愛滋病學會理事、台大醫院感染科主治醫師謝思民指出，就感染管控角度而言，若能讓患有C肝患者及早接受治療，可以降低再傳染的機率，自C肝新藥納入給付後，過去一整年愛滋病醫學會就不斷與健保署協商可由感染科處方藥物，此次放寬限制，對於疾病管控是重要里程碑。

此外，由於C肝與愛滋病毒都有共同傳染途徑，包括共用針頭、不安全性行為等，因此愛滋病患者同時感染C肝的比率比一般民眾高出許多，以台大的愛滋病患為例，每10人中，就有1人是愛滋病患者。

過去患者除了必須在感染科就醫，為取得C肝藥物，還得再掛消化系專科門診，跨科就診需付出一倍的時間成本，加上要去陌生的專科看診，可能會影響患者接受治療意願；在感染科就醫除了是熟悉的環境，患者也有個管師對諮商，單科就診對於患者而言可以更全面。