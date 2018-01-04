龍發堂8年死亡近百人 5成疑營養不良或外力致死

龍發堂因衛生環境長期管理不佳爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚感染，衛生局疾管處多次進入稽查輔導仍未改善，上月將龍發堂公告為疫區，也做好大量移出堂眾的預備計畫。聯合報系資料照 分享 facebook

高雄市龍發堂爆發傳染病群聚感染遭公告為疫區，衛生局多次稽查輔導，也針對過去堂眾死亡情況，一一比對死亡診斷書及病歷，發現近8年來龍發堂共有97人死亡，5成以上死因為營養不良或外力侵襲致死，凸顯龍發堂管理不當與照護疏失問題。

龍發堂表示，龍發堂堂眾年齡普遍偏高，死亡率也隨之增加，國內外研究報告顯示，精障病患因服藥因素，罹患慢性病的比率比一般人高，壽命也比較短，粗略比較數字對龍發堂不公平；若有堂眾死因有疑慮者，龍發堂依法通報警方相驗，若有問題法醫也會提出質疑才對。

衛生局副局長林盟喬說，調查發現，死亡堂眾有5成在死前1、2周，有長期腹瀉、營養不良或外傷等情況，成致死原因之一，但部分死亡診斷書註明死因是心肌梗塞，病歷紀錄上卻沒有心血管疾病紀錄，反而載明死前1、2周曾反覆腹瀉導致休克，這些病歷和死亡診斷書記載有明顯落差者，都將移送檢調進行調查。

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳表示，龍發堂堂眾每年平均有12人死亡，遠高於市立精神護理之家的7人近一倍；平均死亡年齡56歲，也低於市立精神護理之家的63歲。除了衛生環境不佳導致疫病傳染，也懷疑有遭外力施虐的情形，後續將進一步與移出堂眾訪談了解。

蘇淑芳說，目前安置在高雄市醫療機構的123名堂眾健康狀況穩定，在專業照護訓練下，已從隨地大小便進展到可自行走到廁所如廁，但對於部分長期被禁錮、生活在有如「集中營」的堂眾而言，在移出過程中有可能出現「遷移壓力症候群」，衛生局將在安置後1個月由醫療機構進行評估，安排最適當的照顧方式。