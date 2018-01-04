苗栗大腸癌篩檢陽性個案 逾4成未回診追蹤

2018-01-04 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣去年大腸癌篩檢近2萬人，其中糞便潛血的陽性個案有1358人，但超過4成陽性個案未進一步追蹤確診，喪失早期發現、早期治療的契機，苗栗縣今年第一場大型健康篩檢活動7日上午將在後龍鎮登場，承辦的大千綜合醫院配合推出「無痛大腸鏡」費用補助，希望鄉親不要因擔心疼痛放棄追蹤導致病情延誤。

苗栗縣衛生局上午在後龍鎮公所禮堂辦「後龍鎮健康篩檢總動員」記者會，邀全鎮各里長、社區人士及鄉親與會，盼鼓勵鎮民7日上午7點半到11點，踴躍到維真國中活動中心參加篩檢。

苗栗副縣長鄧桂菊指出，去年全縣大腸癌篩檢1萬9569人，陽性個案有1358人，大腸癌確診共32人，但糞便潛血篩檢出的陽性個案仍有4成多未再回診追蹤，有的人可能擔心大腸鏡檢查會疼痛，感謝大千醫院提撥經費補助，篩檢出的前50名陽性個案提供無痛大腸鏡檢查全額補助，後50名個案1500元補助，僅需再自付1000元，藉此鼓勵高危險群鄉親重視自身健康，積極回診。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，大腸癌是國內發生人數最多的癌症，且呈快速增加趨勢，每年有1萬多人罹患大腸癌，其中超過5000人因大腸癌死亡；其實大腸癌可早期發現及治療，且治癒率相當高，許多鄉親未接受篩檢，或篩檢後發現陽性反應，卻因擔心大腸鏡檢查疼痛而放棄回診追蹤，極可能因此延誤病情。

苗栗縣衛生局提醒後龍鄉親7日參加免費成人健康檢查及四大癌症篩檢，並請攜帶健保IC卡及身分證，參與篩檢都能摸彩，獎品有腳踏車、家電用品等，人人有獎，相關問題可電洽後龍衛生所(037)722008。