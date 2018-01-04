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眺望台北盆地 是空汙？還是美景？

2018-01-04 18:20聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

空汙再度籠罩西半部。今天白天，環保署預警中南部將呈現一片紅害狀態，然而受到汙染物往北移動影響，除了竹苗地區午後受到紅害，傍晚起，北部地區也呈現灰濛濛的景象，從高處眺望，台北盆地有如海市蜃樓般虛幻縹緲，不過，這卻非人們想要的美景。而今天也是繼跨年夜後，環保署二度成立二級防制指揮中心。

環保署提醒，敏感族群建議多留在室內並減少體力消耗活動，一般民眾如果有眼痛，咳嗽等不舒服，也要減少戶外活動。

受到汙染物往北移動影響，除了竹苗地區午後受到紅害，北部地區傍晚起也是灰濛濛的一片...
受到汙染物往北移動影響，除了竹苗地區午後受到紅害，北部地區傍晚起也是灰濛濛的一片。記者杜建重／攝影
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傍晚起，北部地區也呈現灰濛濛的景象，從高處眺望，台北盆地有如海市蜃樓般虛幻縹緲。...
傍晚起，北部地區也呈現灰濛濛的景象，從高處眺望，台北盆地有如海市蜃樓般虛幻縹緲。記者杜建重／攝影
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受到空汙影響，台北盆地從高處眺望有如海市蜃樓般虛幻縹緲，不過，這卻非人們想要的美...
受到空汙影響，台北盆地從高處眺望有如海市蜃樓般虛幻縹緲，不過，這卻非人們想要的美景。記者杜建重／攝影
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