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為每天陪孩子 口腔癌友忍受復發苦

2018-01-04 18:19中央社 台北4日電

54歲劉大哥罹口腔癌，近期5度復發，因化療痛苦，一度想放棄，支撐他活著的動力是對孩子的愛，每天堅持載孩子放學，儘管說話不方便，仍搖筆桿陪孩子談心。

54歲劉大哥以鐵工為生，一家6口住在宜蘭一處不到20坪的低矮平房。劉大哥7年前確診口腔癌，因反覆手術、治療，他切除1/2舌頭及及一部分上顎，只要開口說話就很疼痛且發音不準，另因為氣切，只能用「筆談」和人溝通。因傷口遲遲未癒，進食也很困難，得靠鼻胃管餵食。

顏損弱勢家庭常因經濟支柱罹病，經濟重擔轉到其他家人身上，另還要負擔昂貴的營養費、治療費，也讓口友家庭陷入困境。

陽光基金會日前送營養品和生活補助費給劉大哥，社工汪怡安今天受訪時表示，劉大哥癌症已5度復發，治療的劇烈疼痛讓他一度想放棄，但不捨孩子，靠意志力熬過痛苦療程。

劉大哥有4個小孩，最大的女兒國中三年級，最小的兒子才小學一年級，儘管劉大哥常常體力不好，常趴在桌上休息，但只要小孩放學時間一到，就好像忘記身體的病痛，撐起身體騎車接孩子放學。

汪怡安說，劉大哥的孩子非常乖巧，媽媽為了家計，每天都在便當店工作，劉大哥住院時，都是2個女兒照顧，雖然辛苦，但也沒有耽誤課業，成績表現依然很好，還領了縣長獎，讓劉大哥很驕傲。

劉大哥插鼻胃管，姐弟每天也會協助爸爸灌食，幫忙抽痰；劉大哥雖然不能和家人同桌吃飯，仍堅持陪孩子圍坐客廳，聽孩子分享學校的事情，陪孩子寫作業，雖然講話不方便，他也堅持搖著筆桿，陪孩子「筆談」。

口腔癌攻勢猛烈，劉大哥手術的傷口遲遲未能癒合，這次復發的治療期又走得漫長，一直未見曙光，子女們不捨爸爸辛苦，談到爸爸就會哽咽。

2018年陽光基金會「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，提供約1800戶顏損弱勢家庭身心重建、經濟補助、家庭支持與關懷等服務，需新台幣3000萬服務經費，至今募不到1成，期盼民眾伸援。

弱勢家庭口腔癌手術

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