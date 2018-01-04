影／2018台灣燈會在嘉義 主燈「忠義天成」亮相

2018-01-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



2018台灣燈會，3月2日元宵節將在嘉義登場，主燈和小提燈在1月4日提前亮相。配合今年狗年，主燈由中研院院士曾永義命名為「忠義天成」，首度加入原住民小孩揮手打招呼動作，讓主燈展演時，民眾能夠感受小朋友揮手Say Hello。