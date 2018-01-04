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影／冬日暖洋洋 老梅石槽提前「綠」了

影／冬日暖洋洋 老梅石槽提前「綠」了

2018-01-04 12:50聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的石槽提前轉綠，已有不少遊客慕名來出遊踏青，情侶們牽著手漫步其中，或在地上畫起大大的愛心相擁留影，雨後天邊劃過一道彩虹，讓整個沙灘洋溢著浪漫的氣息。

新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，雨後天邊劃過一道彩虹增添...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，雨後天邊劃過一道彩虹增添浪漫的氣息。記者王騰毅／攝影
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新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，雨後天邊劃過一道彩虹增添...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，雨後天邊劃過一道彩虹增添浪漫氣息。記者王騰毅／攝影
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新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的石槽提前轉綠。記者王騰毅／攝影
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新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的石槽提前轉綠。記者王騰毅／攝影
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新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，情侶在地上畫起大大的愛心...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響提前轉綠，情侶在地上畫起大大的愛心相擁留影好浪漫。記者王騰毅／攝影
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新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的...
新北市石門區知名景點「老梅綠石槽」受到暖冬影響，原本應在3月至4月呈現一片翠綠的石槽提前轉綠。記者王騰毅／攝影
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老梅綠石槽暖冬

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