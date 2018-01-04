口腔癌5度復發 4個孩子讓他堅持下去

2018-01-04 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



劉大哥每天最期待的最是陪伴孩子寫功課。圖／陽光基金會提供 分享 facebook 52歲住在宜蘭的劉大哥原本以鐵工維生，不到20坪的家是一家6口的棲身之地。7年前劉大哥罹患口腔癌，期間5度復發讓他失去說話、吞嚥能力，得靠鼻胃管灌食、筆談，透過陽光基金會「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，提供服務。

去年11月，劉大哥癌症五度復發，劇烈疼痛讓他一度想放棄治療，但不捨孩子，靠意志力熬過痛苦療程；兩兒兩女最大國三、最小才小一，是劉大哥的心理支柱，每天下午只要5點半一到，劉大哥就想騎車接兩個兒子回家；晚餐時雖只能看著家人吃飯，但劉大哥仍堅持陪孩子們圍坐客廳，聽孩子分享學校趣事，筆談關心孩子一天生活。

而劉大哥的個孩子包括長女小茹、次女小欣身兼母職，主動帶著兩個弟弟做家事、照顧爸爸，減輕在便當店打工養家的媽媽負擔外，孩子在校成績也十分優異，家中牆上貼滿獎狀，兩個姊姊還獲縣長獎、陽光獎助學金肯定。

劉大哥也期待有天全家能再一起快樂出遊。