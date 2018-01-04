自閉畫家胖到手麻 北醫附醫助她重拾畫筆

2018-01-04 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



22歲的鍾華瑄從133公斤，成功瘦身到67公斤。圖／台北醫學大學附設醫院提供 分享 facebook 「前年6月的某日醒來，四肢麻動不已」，甫獲得十大傑出青年的22歲鍾華瑄說，前年以前的她是個133公斤的胖子，從過去就致力於畫畫，就算熬夜不吃飯也要畫到累為止，對於自身的體重從不在乎，直到前年出現病況，當時一就醫，醫師立即要她開刀，已達到病態性肥胖的標準，若不立即開刀恐會危及生命。

鍾華瑄身高166公分、體重133公斤，當時的BMI值達到43，幾乎全身都被脂肪吞噬，鍾華瑄的主治醫師，台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉說，病態性肥胖的患者，很容易會有併發症，經評估後，立即建議她接受袖狀胃減重手術，截至目前為止已經1年半的時間，體重已從133公斤降至74公斤。

但是經過治療後的鍾華瑄，胃被切除2/3，原本胃可以容納600到700毫升的飲食量，如今僅剩下100到120毫升，鍾華瑄說，現在吃3條麵就想吐，但是為了健康，得犧牲自己的飲食。

鍾華瑄說，國中時期，被診斷為自閉症患者，唯有透過畫作，才能得到舒緩，當時體重破百時，時常感到手腳麻木、行動吃力等症狀，如今瘦下來後手麻、疲憊感不見了，思路清晰，創作靈感更是源源不絕。