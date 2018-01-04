【即時短評】糖鐵不能只賣兒時回憶

2018-01-04 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



虎尾糖廠園區內的舊車的保持狀態，似乎不能成為慢遊亮點。記者雷光涵／攝影 分享 facebook 台糖鐵路火車是台灣產業與時代記憶，在失去載運甘蔗的功能以後，地方政府思考活化方式，結合現代最夯的高鐵。高鐵肯定可帶進更多人潮，但路線拉長後，車輛安全性更為重要，政府也必須重整糖廠內的遺跡，否則行銷兒時記憶恐是一次性旅遊。

嘉義縣政府要求優化車輛、提升安全性，不過現在的糖鐵畢竟是遊園車性質，在封閉園區或是沿著稻田行駛，純為體驗，每趟時間短，民眾較會願意遵守載重規定。但若未來雲、嘉舉辦較大型的活動，會擔負高鐵站出來的接駁功能，旅客有沒有辦法接受每小時2班的頻率，除了車廂結構安全，縣府必須有控管偶爾爆衝的人潮的方案。

糖鐵沿途多為甘蔗田等田園風光，20幾分鐘幾乎一成不變的景緻，車內解說將扮演重要角色。日前交通部長賀陳旦帶媒體團試搭雲林虎尾糖廠鐵路，經驗豐富的解說員把歷史文化以詩作呈現，說的逗趣，但是以閩南語發音，不諳閩南語的遊客以及外國旅客乘興大減，應有多元的解說來源。