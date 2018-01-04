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台灣燈會主燈 「忠義天成」台灣犬亮相

2018-01-04 12:36中央社 台北4日電

2018台灣燈會在嘉義，主燈為原住民孩童與台灣犬佇立於阿里山巔，小提燈是討喜的達...
2018台灣燈會在嘉義，主燈為原住民孩童與台灣犬佇立於阿里山巔，小提燈是討喜的達力狗，由嘉義縣長張花冠（右）及交通部觀光局長周永暉（左）主持啟動儀式。 聯合報記者林俊良／攝影
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2018台灣燈會主燈和小提燈造型今天亮相，今年主燈以「忠義天成」為主題；小提燈則命名為「達力狗」，狗耳朵會在搖擺過程中飛揚，夜晚提著還會有狗腳印投影在地上。

交通部觀光局今天舉辦2018台灣燈會主燈暨小提燈發表會，配合今年狗年，主燈以忠義天成為主題，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，讓世界看見台灣，也歡迎各地民眾來台灣作客。

嘉義縣長張花冠致詞時說，嘉義具有優良觀光條件，只怕沒被發現，今年燈會面積可說是史上最大，這次將發放10萬盞小提燈，盼民眾到嘉義看台灣燈會。

主燈設計總監彭力真表示，主燈總高度21公尺，首度加入原住民小孩揮手打招呼動作，讓主燈展演時，民眾能夠感受小朋友揮手Say Hello。

小提燈是每年最受關注的焦點，設計師林佳葦表示，小提燈命名為達力狗，圖案以拼接的繪本風格，將嘉義在地山、海、阿里山小火車、原住民圖騰和故宮南院青花瓷融入到小狗身上的斑紋，狗耳朵還會在搖擺過程中飛揚，宛如在奔跑一般。

另外，她也在小狗肚子設計狗腳印刀模，夜晚提著燈，地上便會投影小狗腳印，彷彿小狗一同漫步嬉鬧，一起共度佳節。

2018台灣燈會訂於3月2日元宵節當日晚間7時開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，嘉義縣政府為及早迎賓，2月16日大年初一提早點亮「縣府燈區」。觀光局也提醒，為響應環保節能，建議遊客儘量利用高鐵、台鐵及公共運輸，避免塞車之苦。

台灣燈會張花冠

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