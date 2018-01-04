農委會：17家違規農地工廠 拆5家另12家停工或罰鍰

2018-01-04 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會、內政部、經濟部今天聯合記者會，公布違規工廠拆除進度，左起為經濟部中部辦公室主任許正宗、農委會副主委陳吉仲、內政部次長花敬群。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook 農委會今天公布農地工廠拆除進度，農委會與內政部核定去年520以後，農地上新增建的違規工廠有17家違章工廠，現在拆了5家，其餘12家停工或罰鍰，要求未來2個月內要拆除；過完年以後會有第二波的名單，現在確認10件。

根據經濟部盤點，現有3萬8000多家違章工廠，將有3個方式處理，大汙染的要搬走，結合農業生產的要化為產業園區，至於已經大範圍密集違規的工廠，要回歸城鄉發展區，和外界所謂的「就地合法」概念不同。

農委會、內政部、經濟部今天聯合記者會，說明違章工廠的拆除進度。從去年10月行政院核定拆除新政府上任後，所盤點的毫無使建照的17家新建以及已建的農地工廠，截至目前為止，3個月拆了5家；農委會副主委陳吉仲表示，違規工廠盤點面積有1.3萬公頃，這拆除行動方案，是為了不讓新的工廠再進來，因此鎖定520後新建的；止血以後，剩下的違規工廠才能配合後續的國土計劃劃設。

根據經濟部統計，現行違法工廠有3萬8000多家，是否這些工廠就地合法？內政部次長花敬群表示，「沒有就地合法這件事」，他表示，違規高汙染的、大面積、大範圍的農地工廠必須要搬走；第二，屬於農業生產的，比如農產品加工、與農藝生產結合的、做農產加工的留下來，搬遷到產業園區裡，畫為城鄉發產區的產業用地，但有園區的規劃，工廠也必須要有適當的回饋；第三，至於已經是大範圍密集的違規工廠，屬於工業回到城鄉發產區，這些空間還是有計畫的規劃，要銜接國土計畫、區域計畫，提供必要的公共設施，其成本、費用、要廠商共同負擔。

經濟部中部辦公室主任許正宗表示，過去3萬8000多家違章工廠，過去經濟不允許補辦臨時工廠登記，有1萬多家來申請，現在有7100家拿到，這些都是工場優等生、比較具有規模競爭力，但109年6月2日有落日，工廠必須思考，一個是搬遷，一個是合法，合法必須要回饋基金，這過程曠日廢時，且審核並不容易。

外界質疑，就算是新建的違章工廠，3個月僅拆了5間，拆除速度緩慢。許正忠表示，這是「經濟秩序的導正過程」，現在政府踏出一步，目前第一步走的緩慢，是因為還在調適中，而過程中拆除工廠究竟拆了多少家，這些數字並不重要。