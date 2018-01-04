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又見進口輻射藍莓果醬 食藥署將逐批查驗

2018-01-04 00:31聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

奧地利知名「d'arbo」藍莓果醬輻射超標，已下架回收。 圖／聯合報系資料照片
奧地利知名「d'arbo」藍莓果醬輻射超標，已下架回收。 圖／聯合報系資料照片
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衛福部食藥署針對邊境與市售山桑子、藍莓逐批查驗，日前市場稽查發現，奧地利知名「d'arbo」藍莓果醬輻射超標，進口總量達一百卅六點八公斤，已下架回收；昨天又在邊境檢出同款果醬「銫一三七」超標，共四十八公斤，已退運銷毀。食藥署表示，未來進口莓果類產品採逐批查驗。

食藥署昨天公布邊境不合格名單，好食國際有限公司進口的「d'arbo」百分之七十藍莓果醬，銫一三七達每公斤一百四十五貝克，台灣標準是銫一三四加銫一三七，總量應低於每公斤一百貝克，輻射含量超標，食藥署第一時間已將進口的四十八公斤藍莓果醬，退運銷毀。

食藥署輻射奧地利衛福部

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