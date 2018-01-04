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國道試辦偵測逆向 樹影或動物易致誤判

2018-01-04 03:37中央社 台北3日電

交通部高速公路局為改善國道逆向行駛或誤闖，近幾年試辦裝置偵測器，並有警告聲響，同時連線通知國道公路警察局；不過，效果並不理想，樹影或動物都會造成誤判。

高公局統計，國道共有172個交流道，民國104年逆向車禍有5件，105年增至12件。今天有媒體即時新聞報導高公局擬擴大國道偵測設備，防止逆向行駛或誤闖。

高公局副局長吳木富說，目前高公局並無擴大裝置偵測設備計劃，因為無論偵測設備是透過雷達或紅外線，都難100%準確，曾有鳥飛過或狗跑上國道，讓偵測設備感應到，也有樹影搖晃造成偵測設備誤判。

吳木富說，相信這些問題隨著科技進步，將來都會被克服，現階段高公局主要還是透過匝道線型改善及增加標誌、標線方式，提醒用路人不要走錯路。

另高公局也曾在交流道畫設紅色鋪面，防用路人逆向行駛的做法，也因效果不佳，去年已取消。

高公局交管組組長卓明君說，偵測器原本在國道北中南區各一處交流道試辦，後來各區工程處自行在其他共約不到10處交流道，裝設不同的偵測系統，目前持續蒐集偵測資料。

高公局發現，有些逆向行駛是用路人疏忽，透過加強標誌、標線有助改善，但有些則是喝醉酒或失智，只有發現時馬上通知警方處理。

國道警察車禍

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