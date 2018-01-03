已婚婦女狂搶春節排班 他問：要留先生一人過年？

2018-01-03 22:20 聯合新聞網 綜合報導



上班族示意圖，非本文所指搶春節排班已婚女性。每到新的一年，許多公司就會出現許多已婚婦女搶著預約除夕、初一值班的情況。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

跨年倒數後迎接新的一年，也意味著農曆春節即將到來，但就算是過年期間，還是有許多行業得有人出勤上班，就有網友發現，公司內部的已婚女生都搶著上除夕和初一的班，讓他不禁感嘆「難道是要留先生一個人在家過年嗎？」

由於許多行業在過年期間仍需要出勤上班，讓不少在異地打拼的遊子感到辛酸又無奈，但有網友在PTT問道，公司內部有個奇怪的現象，每到新的一年，公司的已婚婦女就會一直預約除夕、大年初一的排班，「看她們搶成這樣，真的很難過，難道是要留先生一個人在家過年嗎？還是先生乾脆去排初二上班？」

PO文一出後，一堆鄉民湧入留言替原PO解答，表示「在家要準備一堆東西還要打掃，比上班還累」、「除夕初一上班還不用洗碗和看婆婆、大姑、小姑的臉色」、跟不熟的親戚拜年，不如上班還有春節禮金」、「因為那時候客戶都放假，上班反而輕鬆又爽」、「我家雙薪，回去還是我媽在廚房忙，我爸在客廳看電視」、「原PO初二回娘家就知道了」、「除夕一早就要做菜準備拜拜，然後再煮年夜飯加善後、照顧一家老小和親戚，隔天初一繼續準備中午要拜拜的東西、準備點心茶水招待拜年親友...還是上班比較輕鬆」。