沒有畫筆的藝術課 學生用平板學習藝術史

2018-01-03 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由廣達文教基金會、台大教授葉丙成主辦，新北市教育局合辦的「沒有畫筆的廣達藝術課」，今天在新北市大觀國小展現成果。學生透過趣味競賽，展現學習累積的實力，現場更帶來藝術電競PK賽，考驗學生平時吸取的藝術涵養與知識。廣達文教基金會徐繪珈執行長表示，未來將把活動推至全台各中小學，希望透過遊戲吸引學生主動學習，提升其對藝術的理解力及鑑賞力。

廣達「游於藝」計畫從2004年推行校園藝術推廣計畫，迄今已滿14年，期間曾把巡迴展覽帶進海內外校園，使師生以輕鬆自然的方式接觸藝術，2018年基金會與葉丙成合作，透過PaGamO遊戲學習平台，開發出提升藝術認知的線上遊戲，以益智遊戲培養學生藝術史、藝術鑑賞及藝術評論等知識，希望激發孩子的學習動機，讓更多人因遊戲而愛上學習。

基金會執行長徐繪珈說，該計畫在新北市教育局的積極推展下，讓新北的學子受益良多，透過PaGamO遊戲吸引學生主動學習，使有形的資源轉化為無限的藝術資產。廣達線上「游於藝」所建構的虛擬教室，從實境穿越網路，只要有數位載具及網路就可使用，讓豐富多樣的藝術資源，透過科技方式傳達給學生。

在藝術電競PK賽的進行過程中，新北市副局長黃靜怡、幫你優葉丙成執行長、大觀國小謝治平校長、廣達文教基金會執行長徐繪珈及小學生分兩隊開打，戰況激烈，不分軒輊。學生也示範「廣達藝術課」的上課情境，與在場來賓透過平板等智慧載具，共同探索有趣的藝術世界。