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奈米食品容器入侵大賣場 食藥署要罰這7件

2018-01-03 19:40聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

被視為具有高風險的奈米食品容器具，衛福部食藥署去年下令，要求業者需事前申請，但時至今日仍無業者申請，食藥署去年11月啟動全國稽查專案，抽驗市售703件食品容器具，其中全聯、家樂福等處，總計發現有7件宣稱使用奈品科技、含奈米的鍋具、削皮刀，將依食安法，最高開罰2億元。

聯合報去年獨家報導，食藥署去年3月頒布「含奈米物質食品器具容器包裝申請作業指引」後，無人申請但市面上仍流竄宣稱含奈米的食品容器具，去年11月食藥署啟動全國稽查，今公布稽查結果，抽驗市售703件食品容器具，仍有7件宣稱使用奈米科技。

食藥署北區管理中心科長傅映先表示，奈米物質被視為具有風險的物質，為保障民眾食品安全，要求業者使用奈米物質前，必須事前申請，但台灣目前尚未有業者申請使用奈米物質於食品容器中。

傅映先表示，目前違規的7件產品，皆在外包裝或是品名上宣稱，食藥署將確認業者是否真的有使用到奈米物質，若是經檢驗並未內含奈米物質，卻逕自宣稱含有奈米，或使用奈米科技，將被視為標示不實，可依照食安法開罰4到400萬元。

徜若經檢驗發現，業者使用奈米物質，卻未依法申請，讓消費者陷入攝入不明的奈米物質風險中，將可食安法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

・食藥署公布不合格產品與原因如下：

1.基隆統友生活百貨----米雅可奈米溫控鋼化鍋（廠商：豪之興企業有限公司）

原因：品名及材質宣稱奈米

2.全聯實業股份有限公司（大安延吉分公司）----LIVING MORE 陶瓷削皮刀（廠商：微遠貿易股份有限公司）

原因：外盒標示採用奈米科技

3.高雄隆鑫商行----奈米溫控磁化鍋（廠商：豪之興企業有限公司）

原因：外包裝標示奈米

4.宜蘭市家樂福股份有限公司----蒂芬妮公主輕量湯鍋（廠商：亮宏實業有限公司）

原因：標示高科技奈米技術

5.宜蘭市家樂福股份有限公司----岩枝三格平底煎鍋（廠商：亮宏實業有限公司）

原因：標示高科技奈米技術

6.宜蘭市家樂福股份有限公司----蒂芬妮公主輕量情侶鍋（廠商：亮宏實業有限公司）

原因：標示高科技奈米技術

7.宜蘭縣得鈺股份有限公司----奈米陶晶沙鍋（廠商：豪之興企業有限公司）

原因：標示奈米字樣

奈米食藥署家樂福

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