桃機準點率屢墊底 3月1日起計算方式參照國際
桃園機場準點率常淪後段班，「航空情報資訊機構（OAG）」去年10月發表各大機場準點率年度報告，桃園機場在489個機場中排名396名排後段班，原因出在國際準點率多以離站表定時間延遲15分鐘、我國則以關艙門時間延遲30分鐘，計算基準不同，交通部、民航局及桃機今敲定台灣將比照國際標準，3月1日起適用。
聯合報去年報導，去年美國分析全球航空資料的FlightStats網站，才評比桃園機場準點率只有59％、近日剛出爐的OAG年度報告又將桃園機場準點率評為「二星級」，但根據民航局年報，桃園機場2016年準點率達到89％，兩者差距大。
桃園機場公司解釋，OAG是以出境班機與離站表訂時間延遲15分鐘為計算方式，但交通部民航局是以班機關艙門時間與表訂時間延遲30分鐘為基準，統計方式不同才讓數值有所落差。
立委李昆澤日前在立法院質詢也指出，國際航空情報資訊機構（OAG）公布10月全球機場準點率，日本關西機場排名第9、南韓首爾金溥機場排名第10，桃機排名42，要求改善。立委葉宜津也說，另一國際評比桃機準點率僅59％，桃機公司自評89％，根本自欺欺人。
交通部、桃園機場公司與民用航空局今天下午邀集民航業者及學者專家討論國內各機場準點率認定問題，敲定將參酌國際間作法，與會各方達成共識，未來我國國際航班班機準點率將以離場航班認定、統計，認定方式以後推時間為基準，超過15分鐘以上為延誤，例如若表訂起飛時間為0800，則後推時間若遲於0815則屬延誤，新計算方式自今年3月1日起適用。
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