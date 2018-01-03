桃機準點率屢墊底 3月1日起計算方式參照國際

2018-01-03 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園機場準點率常淪後段班，「航空情報資訊機構（OAG）」去年10月發表各大機場準點率年度報告，桃園機場在489個機場中排名396名排後段班，原因出在國際準點率多以離站表定時間延遲15分鐘、我國則以關艙門時間延遲30分鐘，計算基準不同，交通部、民航局及桃機今敲定台灣將比照國際標準，3月1日起適用。

聯合報去年報導，去年美國分析全球航空資料的FlightStats網站，才評比桃園機場準點率只有59％、近日剛出爐的OAG年度報告又將桃園機場準點率評為「二星級」，但根據民航局年報，桃園機場2016年準點率達到89％，兩者差距大。

桃園機場公司解釋，OAG是以出境班機與離站表訂時間延遲15分鐘為計算方式，但交通部民航局是以班機關艙門時間與表訂時間延遲30分鐘為基準，統計方式不同才讓數值有所落差。

立委李昆澤日前在立法院質詢也指出，國際航空情報資訊機構（OAG）公布10月全球機場準點率，日本關西機場排名第9、南韓首爾金溥機場排名第10，桃機排名42，要求改善。立委葉宜津也說，另一國際評比桃機準點率僅59％，桃機公司自評89％，根本自欺欺人。