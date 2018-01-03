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新型降血糖藥不僅降血糖 還可以越吃越瘦

2018-01-03 16:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

成大醫院內分泌暨新陳代謝科醫師鄭凱比表示，近年發展出的2類降血糖藥物：口服SGLT-2抑制劑及皮下注射GLP-1 (glucagon-like peptide-1)腸泌素，在最新的大型跨國研究顯示，不僅可以降低血糖，鮮少造成血糖過低的副作用，更有降低體重、降低心血管不良事件及死亡率的效果。

他表示，美國糖尿病學會2018年病人照護指引建議，針對罹患心血管疾病的糖尿病病人，在給予過第一線糖尿病藥物Metformin後血糖仍未達標者，應優先考慮上述這兩類新型降血糖藥物。

50多歲的彭先生身高173公分、體重81公斤，身體質量指數(BMI)達27.06，屬過重。他罹患第二型糖尿病約10年，雖然每日規則服用3種口服降血糖藥物，但血糖指標的糖化血色素依然偏高，且體重逐年上升。在接受新型降血糖藥物SGLT-2（鈉-葡萄糖共同輸送器-2）抑制劑5個月後，彭先生不僅血糖達標，體重更下降了4公斤。

鄭凱比指出，糖尿病病人的血糖控制不良會造成多種併發症，包括視網膜病變、腎臟病變、神經病變、冠狀動脈疾病、周邊血管疾病等，居國人十大死因第5位，而心血管疾病則為糖尿病病人死亡的主要原因。

但是，糖尿病病人使用胰島素或是傳統口服降血糖藥物，雖能有效降低血糖，卻也常常帶來體重增加的副作用。根據英國一大型前瞻性糖尿病研究，使用胰島素治療12年平均造成病人體重上升8公斤；另有研究也發現，體重上升會進一步對病人的血壓、血糖及血脂帶來不良的影響。因此他特別提醒，糖尿病病人在控制血糖的過程中，體重的變化也不容忽視。

鄭凱比表示，第二型糖尿病病人腸泌素的功能相對不足，可使用皮下注射的GLP-1腸泌素，不僅可降低血糖，更藉由影響腦部中樞神經系統及抑制胃排空方式，來達到降低食慾的效果。

第二型糖尿病病人因腎臟對於尿糖的再吸收增加，會造成血糖上升，SGLT-2為人體腎臟回收尿液中糖分的重要媒介，在給予口服SGLT-2抑制劑後，每天約可從尿液中排除70公克的糖分，等於每天可以從尿液中排除約280大卡的熱量。惟不適合腎功能不佳的患者使用。

依據國民健康署2013-2015年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.8%，其中男性13.1%、女性10.5%，推估全台灣約有227.5萬糖尿病病友，且每年以2.5萬人的速度持續增加，亦即每天約新增68名患者。體重控制對於日益增多的糖尿病病人是嚴肅的課題。

成大醫院新陳代謝科醫師鄭凱比介紹新型降血壓藥物。圖/成大提供
成大醫院新陳代謝科醫師鄭凱比介紹新型降血壓藥物。圖/成大提供
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糖尿病患者心血管疾病

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