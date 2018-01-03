台版「我發瘋的那段日子」 罕病NMDA受體腦炎惹禍

2018-01-03 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



如果突然出現嚴重癲癇病人，發病前完全沒有病史，又合併曾有急性精神症狀，極有可能是罹患罕見疾病「NMDA受體腦炎」，不要輕易就認定為精神症狀，甚至送進療養院而延誤病情。 罹患「NMDA受體腦炎」的小偉，由家人陪同，今天出席彰基記者會，籲請將治療「NMDA受體腦炎」的藥物納入健保給付。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

電影「我發瘋的那段日子」描述紐約郵報24歲女記者，出現疑似精神病患的症狀，原本將送入療養院，後來經確診為「NMDA受體腦炎」終獲得治療，她還寫下自傳，讓這罕見疾病為世人所知。在台灣也出現這樣病例，彰化基督教醫院在這五年來也收治三位病例。

彰化基督教醫院中風暨竟經加護病房主任邱駿清說，目前全球個案報告，「NMDA受體腦炎」病患大部分以女性為主，而且在兒童發病，17、18歲的女性也是主要族群。

彰基2012收治的第一名病例是20歲的男大生，是全台首例，也是全世界第二例，住院500天後出院，返回學校完成學業；第二例是2016收治的張姓婦人，已39歲，住院300天後，去年9月出院返家，2017年收治的26歲的創業青年「小偉」，因發現得早，從發病到出院只花80天，即將出院，張姓女病患及「小偉」年齡都不是主要罹病族群，是「比罕見還要罕見」。

張姓婦人與「小偉」今天由家人陪同敘述抗病的過程，其中，住雲林林內鄉的張姓女病患在廟口賣小吃，在2016年11月發病前，脾氣變得很暴躁，且語無倫次，病發時，則是突然臉部抽搐、口吐白沫，疑似癲癇發作，經送附近醫院急救，急診醫師幫她開癲癇藥。

張婦回家後，距病發第3天又再次發病，陷入長時間昏迷，再送加護病房，經一個月觀察，腦部持續放電，並已經插管、無意識，後來轉診到彰基由邱駿清收治，經安排個案透過血清、腦脊液以及電腦斷層檢測，確診為

「NMDA受體腦炎」，由於治療繁瑣，過程辛苦，家屬還陪她在醫院住了兩個月，經過一年治療，她由意識不清到恢復，終於到去年6月對外界有了反應。9月出院回家，目前雖然仍無法說話，但仍勉力用嘴型叫「媽媽」，讓家人十分高興。

由於醫療費甚高，健保未給付，首例的大學生就花了超過100萬，「小偉」的爸爸也說花了80萬，張婦單是第一次用藥5天就花了23萬元，後續就「沒辦法再去算了」。張姓婦人的弟弟說：「這類藥物能納入健保，以免未」將來健保能給付，以免未來還有像我們一樣辛苦的家庭，無力負擔醫藥費用。」